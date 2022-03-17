«По каждому нужно обсуждать отдельно»: Бузова высказалась о скрывшихся за границей звездах

С началом спецоперации по защите Донбасса Россией страну покинули многие знаменитости. Поклонники и коллеги по цеху осудили их за то, что в столь непростое время они решили оставить Родину.

Кто-то оправдал поездку за границу отпуском, кто-то – лечением, но тем не менее в обществе высказываются предложения не пускать «беглецов» обратно. Певица и телеведущая Ольга Бузова по просьбе поклонников озвучила в своем телеграм-канале то, что думает об уехавших коллегах.

«Каждый вопрос по каждому нужно, конечно, обсуждать отдельно. Но вот я сейчас не припомню ни одного артиста, который бы уезжал и говорил, что никогда не вернется в Россию. Не знаю, может, такие были, но вот в новостях я не видела. Вообще говорила, говорю и буду говорить, что артисты должны быть вне политики. Вы же видите сами, как накидываются на самых популярных людей», — уверена звезда.

Сама Бузова, кстати, тоже покинула страну, уехав в Арабские Эмираты. Она оправдала это тем, что ей потребовалось сменить обстановку, да и отказывать в приглашении со стороны отеля было бы невежливо – ее там давно ждали.

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