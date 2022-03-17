«Мне по барабану, что они думают»: Авраам Руссо рассекретил местонахождение Кристины Орбакайте

Накануне Авраам Руссо высказался в адрес российских звезд, которые спешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. Артист отметил, что не верит в их запланированные отпуска и сравнил со сбежавшими собаками.

Сам певец имеет двойное гражданство – российское и американское. Кроме того, много лет он дружит с Кристиной Орбакайте, которая обосновалась в Америке. В эти дни, по словам Руссо, певица находится дома.

«Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают. Я могу только молиться. Моя мама тоже в Москве, ей за 90, больше нее за нас никто не молится», — цитирует Руссо «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Авраам Руссо сообщил, что собирается лететь в США, где ему предстоит лечь на операционный стол. Хирургическое вмешательство обойдется артисту в 33 млн рублей.

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