«Какой это отпуск? Сбежали, как собаки»: Авраам Руссо высказал все, что думает об уехавших за границу российских звездах

С началом спецоперации России на Украине многие отечественные звезды спешно засобирались за границу. Так, буквально в течение нескольких дней страну покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Семен Слепаков и многие другие.

Все они утверждают, что улетели в запланированные отпуска. Авраам Руссо не верит этому.

«Какой это отпуск? Они все сбежали, как собаки, я им в лоб говорю! Где они, эти патриоты? Я прилетел в Москву 27 февраля, в разгар специальной операции. Мне говорили — дурак, куда ты летишь? Сейчас все артисты политиками стали. Те, кто кричали, что завтра поедем на Донбассе выступать, сбежали первые, чтобы сделать паспорта. А у меня два паспорта уже сто лет», — цитирует Руссо «Комсомольская правда».

Добавим, Руссо готовится к операции, которую ему проведут в Америке. Стоимость хирургического вмешательства составляет 300 тысяч долларов, примерно 33 млн рублей.

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