«Взяла билет и улетела»: Бузова запечатлелась на борту самолета

Телеведущая решила сэкономить и отправилась в путешествие на обычном рейсе.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет несколько передач, продолжает строить карьеру певицы и даже снимается в кино. Ольга недавно целый месяц провела в Африке на съемках с Михаилом Галустяном.

По возращению в Москву она успела выступить в Кремле. Но новость о блокировке Instagram ее расстроила. Звезда не хочет расставаться с подписчиками, которых у нее 23 миллиона человек.

За последние недели Россию покинули многие селебрити: Иван Ургант, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Ксения Собчак. Многие из них оказались в Израиле, но заверили, что вернутся на родину.

А вот Павел Прилучный отправился в Красноярск. И вот 12 марта решила улететь из Москвы и Бузова. Утром она пожаловалась на то, что у нее нет настроения. Спустя несколько часов артистка запечатлелась в самолете.

«Голова взрывается. Поэтому взяла билет на самолет и улетела», — заявила она.

Ольга была без макияжа. Она собрала волосы в пучок. Обычно телеведущая путешествует на частных самолетах, но на этот раз она сэкономила и отправилась в путешествие на обычном рейсе.

Также артистка призналась, что отправилась в гости к близкому человеку, но не рассекретила его имя.

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