«Со сделанной грудью это трудно и больно»: ставшая мамой Алена Рапунцель столкнулась с проблемой

25-летняя экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель 14 марта во второй раз стала мамой. Девушка долго ждала этого момента, вышли все назначенные сроки родов — она переходила неделю.

Сейчас мама и крошка-сын по-прежнему в стенах роддома. Рапунцель сообщила подписчикам микроблога, что у нее стало появляться молоко. И возникли сложности, так как несколько лет назад девушка установила себе импланты, и теперь ей тяжело.

«Сегодня начало прибывать молочко. Ух, если честно, со сделанной грудью это трудно и больно и тяжело. У меня уже размер пятый, наверное», — написала звезда реалити.

При этом, процесс появления молока у молодой мамочки еще не завершился, а значит грудь может увеличиться еще сильнее. Но Рапунцель намерена держать малыша на естественном вскармливании насколько возможно и не хочет переводить его на смеси.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!