Евгений Петросян и Елена Степаненко снова судятся из-за имущества

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко на этой неделе снова возобновили судебные слушания. Бывшие супруги продолжают делить квартиры, дома, счета, картины, книги и прочие блага, нажитые за 30 лет брака.

При этом адвокат Елены Степаненко уверяет, что особое внимание юмористка уделяет книгам. По словам юриста, они имеют для ее клиентки особое значение.

«Также представители артистки попросили учесть, что один из общих счетов был недавно разблокирован, и Евгений Ваганович оплачивает с него коммунальные услуги. Со стороны ответчика, Петросяна, также были ходатайства, в том числе касающиеся четырех машиномест в доме в Зачатьевском переулке», — пояснил «СтарХиту» источник в суде.

Речь идет о квартире площадью 512 квадратных метров. По разным оценкам жилье стоит 370-530 миллионов рублей. Так или иначе, ее Степаненко и Петросян хотят поделить поровну.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.