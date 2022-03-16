Ярмольник сделал заявление по поводу своего переезда в Юрмалу

Леонид Ярмольник прокомментировал слухи о своем якобы отъезде на постоянное место жительства в Юрмалу. Актер подтвердил, что он действительно сейчас находится в Латвии, однако переезжать туда не намерен.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину, и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — заявил артист ТАСС.

При этом Ярмольник подчеркнул, что уже в четверг выезжает обратно в Москву. У него начинаются спектакли в «Современнике».

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