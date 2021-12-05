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«Сколько в ней драйва, секса»: Леонид Ярмольник пришел в восторг от Наташи Королевой на «Две звезды. Отцы и дети»

Леонид Ярмольник стал членом жюри проекта, признавшись, что Наташа Королева «заставлять жить и радоваться жизни».

«Сколько в ней драйва, секса»: Леонид Ярмольник пришел в восторг от Наташи Королевой на «Две звезды. Отцы и дети»
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Певица Наташа Королева вместе с 19-летним сыном Архипом принимает участие в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

В третьем выпуске, вышедшем в эфир в это воскресенье, 5 декабря, семейный дуэт исполнил современный хит «Юность» смикшировав его с песней «Желтые тюльпаны».

Жюри проекта сошлось во мнении, что сын Наташи Королевой сильно уступает в артистизме своей звездной маме.

Наташа Королева с сыном Архипом
Наташа Королева с сыном Архипом исполнили хит «Юность». Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

Первым высказывался член жюри Леонид Ярмольник.

«Ничего личного, но для того, чтобы хотя бы создать ощущение соревнования, мне не хватило энергии, — высказался Леонид Ярмольник. — Вот посмотри на маму. Как Наташа зажигает. Сколько в ней драйва, сколько в ней секса, сколько в ней того, что нас заставляет жить и радоваться жизни. Только поэтому сейчас поставлю «четверку». Я надеюсь, что в следующий раз я это увижу».

Леонид Ярмольник восторгается зажигалкой Наташей Королевой
Леонид Ярмольник восторгается зажигалкой Наташей Королевой. Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

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