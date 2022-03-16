Королева льда снова в деле: Загитова на коньках грациозно порхала на тренировке

Алина Загитова стала одной из самых титулованных фигуристок в мире. У нее множество золотых медалей — от Олимпиады до чемпионата мира (2019) и Европы (2018). При этом чемпионка немало удивила своих поклонников, сообщив о приостановке своей спортивной карьеры. Тогда, комментируя свое решение, Алина уточнила, что продолжит тренироваться.

Фигуристка говорила о том, что привыкла занимать лидирующие места в турнирной таблице личных зачетов. Ну а тренер спортсменки Этери Тутберидзе подметила, что не сомневается в силе духа и упорстве своей подопечной, заверив, что Алина еще сможет удивить своих поклонников.

Загитова, к слову, с успехом катала ледовые мюзиклы, стала соведущей Алексея Ягудина на проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Так что Алина с ледовой арены никуда не уходила. Иногда в своем микроблоге фигуристка делится редкими кадрами своих тренировок. На днях спортсменка опубликовала видеоролик, показав, с какой легкостью и грацией она порхает на катке. Загитова исполнила сложнейшие элементы, дав понять, что все еще в строю.

Напомним, что олимпийскую медаль Игр в Пекине завоевала Анна Щербакова, на втором месте — Александра Трусова, Камилла Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, а в личном первенстве она только четвертая.

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