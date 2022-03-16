«Из тепленькой квартирки!»: Яна Рудковская обличила «переобувшегося» в воздухе Макса Барских

Музыкальный продюсер подметила, что несмотря на весь свой показной «патриотизм», отказываться от уютной и комфортной жизни Барских совсем не готов.

Яна Рудковская ответила едкой отповедью Максу Барских. Ранее украинский певец заявил, что своей востребованностью и популярностью он обязан вовсе не российским поклонникам. В Telegram-канале музыкант продолжает сыпать проклятьями в адрес всех своих «недоброжелателей», заявляя, что его фанатам вообще повезло, что он когда-то к ним заезжал.

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поспешила поставить артиста на место. Яна указала Барских на то, что он совсем не планирует отказываться от комфортной и уютной жизни, прикрываясь своим показным «патриотизмом». Кроме того, бизнесвумен считает, что Макс уже давно сбежал из Украины и греется где-то на курорте.

«Ты сам-то где? В Эмиратах или Израиле? Не буди лихо, пока оно тихо, Макс! Из тепленькой квартирки… И я надеюсь, что ты понимаешь, что в России ты мошенник, который кинул на миллионы своих поклонников, отменив концерты и не вернув им ни рубля. Причем мошенник в особо крупных размерах, так как билеты на твои концерты стоили от 2500 рублей», — пишет Яна.

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