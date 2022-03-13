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«Воспользовался ситуацией»: Рудковская — о том, как взъевшийся на россиян Барских «кинул» фанатов на деньги

Ранее стало известно, куда украинский певец собирается потратить деньги за несостоявшиеся в России концерты.

«Воспользовался ситуацией»: Рудковская — о том, как взъевшийся на россиян Барских «кинул» фанатов на деньги
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Сайт Teleprogramma.pro уже писал о том, куда Макс Барских собирается потратить деньги за несостоявшиеся в России концерты. Украинский певец не планирует возвращать своим поклонникам средства, вырученные за покупку билетов на его шоу.

В своем блоге в Telegram-канале «Голубь мира» Яна Рудковская привела скриншот переписки артиста с одним из своих фанатов. На вопрос, вернет ли он деньги за купленные ранее билеты, Барских отметил весьма определенно. При этом он добавил и нецензурное слово. «***! Они идут на гуманитарную помощь Украине», — подметил Макс, дав понять, на что потратит деньги за концерты, которые были отменены. Такой поворот событий Яну Рудковскую безусловно обескуражил. В своем микроблоге музыкальный продюсер подметила, что Барских лихо воспользовался ситуацией, «кинув на деньги своих поклонников» из России.

Макс Барских "зажал" деньги за несостоявшиеся в России концерты
Такой пост с перепиской поклонников и Макса Барских о возврате денег за несостоявшиеся концерты певца в России опубликовала Яна. Фото: скриншот, Telegram-канал «Голубь мира»

«То есть по факту Макс Барских, воспользовавшись сложнейшей ситуацией между нашими странами кинул на деньги всех своих российских поклонников и зрителей! Совершил мошеннические действия в особо крупных размерах… Масштаб обмана выглядит примерно так! Кстати Макс говорит, что он европейский артист и в Россию наведывался крайне редко», — поделилась постом в Telegram-канале Яна Рудковская.

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