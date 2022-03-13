«Воспользовался ситуацией»: Рудковская — о том, как взъевшийся на россиян Барских «кинул» фанатов на деньги

Сайт Teleprogramma.pro уже писал о том, куда Макс Барских собирается потратить деньги за несостоявшиеся в России концерты. Украинский певец не планирует возвращать своим поклонникам средства, вырученные за покупку билетов на его шоу.

В своем блоге в Telegram-канале «Голубь мира» Яна Рудковская привела скриншот переписки артиста с одним из своих фанатов. На вопрос, вернет ли он деньги за купленные ранее билеты, Барских отметил весьма определенно. При этом он добавил и нецензурное слово. «***! Они идут на гуманитарную помощь Украине», — подметил Макс, дав понять, на что потратит деньги за концерты, которые были отменены. Такой поворот событий Яну Рудковскую безусловно обескуражил. В своем микроблоге музыкальный продюсер подметила, что Барских лихо воспользовался ситуацией, «кинув на деньги своих поклонников» из России.

«То есть по факту Макс Барских, воспользовавшись сложнейшей ситуацией между нашими странами кинул на деньги всех своих российских поклонников и зрителей! Совершил мошеннические действия в особо крупных размерах… Масштаб обмана выглядит примерно так! Кстати Макс говорит, что он европейский артист и в Россию наведывался крайне редко», — поделилась постом в Telegram-канале Яна Рудковская.

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