Блиновская рассказала о главном страхе, который ее преследует в последнее время

40-летняя Елена Блиновская рассказала своим подписчиком о главном страхе, который ее преследует в последнее время. Создательница «Марафона желаний» не боится потерять бизнес. Ее волнует шоу, которое может оказаться под вопросом.

«Какие страхи у меня сейчас? Честно? ВТБ… Отменить все, что задумывалось раньше, и делать в потоке такое масштабное мероприятие… Под ситуацию… Это непросто! Но я решила, что это больше меня. Поэтому главное — не сопротивляться», — заявила она.

Кстати, билеты на выступление звезды обходятся дорого ее поклонникам. Самый дешевый — 5500 рублей. Цены на дорогие в интернете не пишут, но можно предположить, что это десятки тысяч рублей.

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