Елена Блиновская: «Муж сказал фразу, которая меня пришибла окончательно»

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская уверяет, что благодаря ее курсам человек может исполнить любую свою мечту. А если ничего не получается — гуру утверждает, что так называемый клиент «не прокачался» до нужного уровня.

Блиновская рассказывает своим почитателям, что раньше у нее жизнь была совсем другая. Она сидела дома с тремя детьми и не знала, чем заняться.

«А тут еще муж сказал фразу, которая пришибла меня окончательно. Несмотря на то, что он всю жизнь относится ко мне бережно, и это было сказано с любовью, но все же звучало так: «Сейчас ты сильно отличаешься от той, которую я полюбил когда-то», — отметила она в интервью «7Дней».

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