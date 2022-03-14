Пока Пугачева не слышит: Киркоров раскрыл свое прозвище, которое у него было в 90-е

Музыкант Филипп Киркоров снова вспомнил свою молодость и годы в браке с Аллой Пугачевой. Певец на шоу «Маска» получил «комплимент» от Регины Тодоренко, которая предположила, что он бы мог быть ее дедушкой.

На что артист сначала оскорбился сомнительным комплиментом, но затем вспомнил, что уже именовался дедушкой. Причем в молодости.

«У меня была кличка в 90-х «муж бабушки, но не дедушка», — признался артист.

Услышав это, коллеги Киркорова прыснули со смеху. В 90-е годы Филипп Киркоров был мужем Аллы Пугачевой. Они поженились в 1994 году, когда ему было 27 лет. При этом Пугачева оказалась старше него на 18 лет и, конечно, в бабушки ему никак не годилась. Но сама на тот момент уже имела внука, трехлетнего Никиту Преснякова. Вряд ли Алла Борисовна посмотрела выпуск шоу — сейчас она отдыхает в Израиле.

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