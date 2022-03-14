И это не Пугачева: Киркоров признался в любви артистке, которую назвал самой дорогой в своей жизни

В пятом выпуске шоу «Маска» Филипп Киркоров проговорился о личном. После выступления Осьминога певец признался, что разгадал тайну личности участницы. Более того, он не только назвал имя исполнительницы, но и проговорился о чувствах к ней.

«Я узнал ее, маленькое рыжее чудо мое, Стосечка! Это — Настя Стоцкая. Я узнал эти интонации, эти нотки родные мои, которые я знаю уже 20 лет. Я тебя так любил, моя девочка!», — высказался артист. И отверг все другие версии: «Там Настенька, там Настя! Настенька – это самое дорогое, что у меня было когда-либо. Настя, я тебя люблю».

Услышав исповедь Киркорова, его коллега по креслу жюри не смог промолчать, настолько сильно его захлестнули эмоции от услышанного.

«Когда-либо?! Алла Борисовна, вы слышали, что он говорит?!! Он не в себе!», — сорвался на крик Тимур Родригез, оборвав музыканта на полуслове.

Дело в том, что с Анастасией Стоцкой Киркоров начал сотрудничать, будучи в браке с Аллой Пугачевой. Многие подозревали, что у него с «рыжей бестией», как называли молодую фаворитку поп-короля, роман. И даже ее дети, считают фанаты, растут копиями музыканта. Позже сама артистка признавалась, чтоб была влюблена в своего наставника.

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