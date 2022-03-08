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Одной ногой в роддоме: Регина Тодоренко перестала скрывать беременность

Телеведущая, судя по размеру животика, вот-вот станет мамой снова.

Одной ногой в роддоме: Регина Тодоренко перестала скрывать беременность
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко показала запасы подгузников. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Судя по тому, как открыто Регина Тодоренко позировала в четвертом выпуске шоу «Маска», она, очевидно, решила больше не скрывать свое интересное положение. Слухи о беременности телеведущей ходят давно, и на новых кадрах они подтверждаются.

Регина Тодоренко. Кадр из шоу «Маска»

Внушительный живот, действительно, уже и не скрыть никаким оверсайзом, хоть Тодоренко и попыталась. Она нарядилась в свободное кимоно, которое не стала подвязывать поясом.

Регина Тодоренко. Кадр из шоу «Маска»

Планы разной крупности, которыми пестрил выпуск телешоу, красноречивее слов подтвердили, что Тодоренко ждет второго ребенка. Внушительный объем, которого уже достиг животик, предвещает скорое пополнение.

Кроме того, в своем Instagram девушка запечатлелась на фоне больших запасов с одноразовыми подгузниками. А ведь первенцу Регины, сыну Майклу от Влада Топалова, уже они явно не нужны — ему идет пятый год.

 

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