Павел Дуров вернулся в Instagram за несколько часов до блокировки

Создатель Telegram сделал ироничный пост на фоне всеобщей истерии о прекращении доступа к западной социальной сети.

Вечером 13 марта, когда вся Россия приготовилась к блокировке Instagram, создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров неожиданно сделал пост в опальной соцсети, куда уже давно ничего не выкладывал.

В последний раз он делился здесь фото в мае 2021 года, а до этого что-то публиковал только в 2018-м. И вот, за несколько часов до блокировки конкурента в России, снова решил сделать пост в «Инсте».

«Стоит ли мне начать размещать здесь фотографии чаще?» — иронично написал Павел на английском языке.

Напомним, напуганные блокировкой российские звезды и блогеры массово перебрались из Instagram в Telegram и «ВКонтакте». Интернет тут же наполнился различными мемами об этой ситуации.

Добавим, что западная соцсеть должна перестать загружаться в России в полночь 14 марта. Некоторые звезды восприняли эту новость со слезами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.