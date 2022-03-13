«Я работала по 14 часов под открытым солнцем»: Водянова вспомнила, как в детстве продавала мороженное

Модель из Нижнего Новгорода, покорившая мировые подиумы и Францию, когда-то торговала на самом обычном рынке - зимой в овощной палатке, а летом - мороженным.

Детство Натальи Водяновой едва ли можно назвать «сказочным», однако сейчас многие сравнивают историю русской модели со сказкой о Золушке. Простая девушка из Нижнего Новгорода, которая когда-то торговала апельсинами на самом обычном рынке, сегодня блистает на мировых подиумах и украшает обложки глянца.

В одном из своих интервью манекенщица призналась, что могла работать под палящим солнцем по четырнадцать часов подряд. Так, зимой Водянова торговала в овощной палатке, а летом — продавала мороженное. Будущая модель старалась помогать своей многодетной маме.

«Я работала по четырнадцать часов подряд под открытым солнцем – это было очень тяжело. Но мама мне разрешала, и я могла в день съесть до семи мороженых, — рассказала Водянова в эфире Радио «Комсомольская правда». – Я «честно» зарабатывала перевесом, чтобы заработать на свое мороженое. Обманывала людей, да, но мороженое было очень вкусным»

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