«Подает себя как богиню»: Водянова в юбке выше колен изящно утянула осиную талию

Историк моды Александр Васильев считает, что и после сорока жена богатого французского бизнесмена Антуана Арно может щеголять в мини.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев отдает должное тому, как эффектно выглядит мама пятерых детей — модель Наталья Водянова. Ее история похожа на сказку про Золушку. Простая девушка, торговавшая апельсинами на рынке в Нижнем Новгороде, стала звездой подиума, музой именитых кутюрье и первой красавице Парижа.

Наталья Водянова не только построила головокружительную карьеру в сфере моды, обеспечив себе прочное будущее, но удачно вышла замуж за богатого французского бизнесмена Антуана Арно.

Будучи мамой пятерых детей, модель не стесняется примерять мини-юбки, щеголяя стройными коленками и тонкой осиной талией.

«Кто скажет по фигуре Водяновой, что она мать пятерых детей? Наташа — прекрасный пример того, как женщина может сохранить и молодость, и красоту, и стройность, имея столько детей. Она подает себя как богиню», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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