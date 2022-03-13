«Делать то, что еще возможно»: Собчак рассказала о своем гражданстве

Недавно Ксения Собчак улетела из России. Тогда блондинка объяснила фолловерам в инстаграме, что у нее был запланированный отпуск. Якобы у сына Платона начались каникулы, во время которых она обещала ему отдых в Турции.

Правда, позже Ксению заметили в аэропорту Тель-Авива. Она продолжает утверждать, что вскоре вернется в Россию, вопреки всем слухам.

«Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского. И нет других карточек, кроме карточек российских банков, которые на сегодняшний момент уже нигде не работают…Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать», — сказала Собчак в свежем выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

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Напомним, ранее из России уехали многие другие селебрити. В их числе Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант с семьей, Эммануил Виторган с женой и маленькими дочками. Все утверждают, что заранее планировали свой отдых за рубежом.

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