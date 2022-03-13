«Бросает все и едет в Москву»: Кристина Асмус поблагодарила сестру за спасенный фильм

Исполнительница главной роли в фильме «Хочу замуж» Кристина Асмус рассказала, как ее сестра спасла новую кинокартину от краха.

Асмус отметила, что в «Хочу замуж» ее героиня появляется в кадре с короткой стрижкой. Вот только костюмеры ошиблись и дали Кристине парик с более длинными волосами, чем это было задумано.

«Моя сестра спасла наш фильм! Вернее, образ! Рассказываю… Абсолютно все после просмотра фильма «Хочу замуж» говорят, как мне идет короткая стрижка и неужели я решилась на такие перемены ради роли? Я правда в каждом проекте предлагаю безумные решения с внешностью: похудеть, сильно поправиться, налысо побриться или волосы до пят. Даже хотела для роли губы по-настоящему накачать, но художник предложила не настолько любить профессию», – призналась Асмус.

Асмус прилетела на съемки в Калининград с неверным париком. Актрисе пришлось выбирать новый и заказывать его по телефону. Но на примерку Кристина физически не могла попасть. Тогда на помощь знаменитости пришла ее сестра.

«Звоню сестре, так как лица у нас с ней похожи. А она в другом городе чинит машину. Но сестра бросает все и едет в Москву мерить эти злосчастные парики. Оперативно создаем чат в ватсап по спасению образа. Полночи не спим и выбираем идеальный парик! Находим курьера, покупаем ему билеты на самолет. В семь утра парик был в Калининграде, а в девять утра я в нем уже снималась!», – вспомнила Кристина.

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