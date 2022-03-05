«Первая улыбка за эти дни»: Кристина Асмус порадовалась музыкальным успехам дочери

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Хочу замуж» Кристины Асмус появилась запись, в которой знаменитость похвасталась дочерью. Наследница Асмус отлично справилась с зачетом по фортепиано.

Анастасия Харламова порадовала маму, которая в последние дни сталкивалась в основном с негативными новостями. В непростое время Кристину, как и многих других звезд, радуют дети.

Актрису Юлию Снигирь сын поддержал открыткой, и модель Анастасия Костенко почувствовала счастье на прогулке с дочками.

А Кристина Асмус пришла в восторг от игры наследницы на фортепиано.

«Сегодняшний зачет. Первая улыбка за эти дни», – призналась Кристина Асмус.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова в синих джемпере и юбочке примерно села за музыкальный инструмент и исполнила композицию для зачета по фортепиано.

Напомним, ранее Кристина Асмус привезла наследницу к Гарику Харламову. Артистка запечатлела нежности отца и дочери. А редкий кадр опубликовала в своем Instagram.

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