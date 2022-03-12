Яна Рудковская и Евгений Плющенко будут сдавать в аренду свою ледовую арену

Теперь каждый может почувствовать себя одним из «Ангелов Плющенко».

Звездный продюсер Яна Рудковская придумала сдавать в аренду ледовое поле Академии фигурного катания Евгения Плющенко. К слову, муж знаменитости совсем не против такой затеи.

Рудковская уверяла своих поклонников в том, что легко обойдется без зарубежных брендов. Несмотря на то, что ранее продюсер часто ходила в одежде модного дома Dior, сейчас Яна перешла на наряды отечественных производителей. А доходы от сотрудничества с люксовыми лейблами знаменитость заменит средствами от другого бизнеса.

Пока Рудковская не научилась делать деньги из воздуха. Однако из льда – вполне.

«Как-то хочется уже отвлекаться от информационных источников из новостных лент и ежедневно уходящих западных брендов. Будем жить и работать в новых реалиях», – написала Рудковская в личном микроблоге.

Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко будут сдавать в аренду ледовую арену Академии известного фигуриста.

Раньше на ледовом поле катались только ученики «Ангелов Плющенко», а теперь каток сможет посетить любой желающий.

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