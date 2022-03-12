«Он чуть не умер»: Никас Сафронов объяснил, почему его сын не может похудеть

Художник Никас Сафронов признался, что чуть не потерял сына Лукаса. Наследник знаменитости похудел. И это пагубно отразилось на его здоровье.

Сафронов признался, что его не смущает лишний вес сына.

«Я не давлю на него по поводу его полноты. Он сам хочет за это взяться. У него был период, когда он чуть не умер, когда похудел очень сильно, потом сделал себе операцию, убрал складки. Но он самый близкий мне, он душевный, теплый. Принял от меня некую ментальность», – заявил Никас Сафронов.

65-летний Сафронов среди своих детей любит выделять внебрачного сына Луку.

«Я его люблю, Лука — мой сын, он был очень сложный в начале наших отношений, потом он стал моим близким. Он мне дает советы, я с ним делюсь», – заявил художник в программе «Однажды…» на канале НТВ.

Напомним, ранее Никас Сафронов высказался об отлете Примадонны из России. Художник уверен, что Алла Пугачева скоро вернется на Родину.

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