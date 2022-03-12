«Рецепт простого и вкусного ужина»: Лиана Шульгина показала, как лучше приготовить индейку с картофелем

Блогер и жена предпринимателя Арсения Шульгина – Лиана Шульгина – разместила в своем Telegram-канале рецепт нового сытного блюда.

Лиана использовала картофель и мясо индейки в качестве основных ингредиентов.

«Рецепт простого и вкусного ужина (я вчера две тарелки съела). Берем индейку (обязательно филе бедра) и нарезаем кубиками», – отметила Лиана.

Шульгина обжарила с подсолнечным маслом мясные кубики на сильном огне. Затем невестка Валерии добавила лук, нарезанный полукольцами. Далее Лиана Шульгина обжарила лук и мясо еще несколько минут.

«Чистим, нарезаем картофель и добавляем в сковородку. Добавляем воду и соль (можно еще перец). Ставим на средний огонь, закрываем крышкой и тушим до готовности (20-30 минут)», – рассказала Лиана.

Жена Арсения Шульгина добавила, что вода не должна выкипать полностью.

«Это блюдо подается с бульоном. P.S. Можно взять любое мясо. Но обязательно попробуйте с филе бедра индейки. Пальчики оближешь», – резюмировала блогер.

Напомним, ранее Лиана Шульгина приготовила сибас с овощами.

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