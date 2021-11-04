Морщины, крупные очки, потухший взгляд: 38-летняя жена Олега Меньшикова выглядит его ровесницей

Анастасия Чернова, которая на двадцать три года моложе Олега Меньшикова, состарилась рядом с именитым мужем.

Восьмого ноября известный актер и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков отметит свое 61-летие.

Шестнадцать лет своей жизни он женат на уроженке Таймыра, Анастасии Черновой, которая приехала в Москву в надежде стать актрисой.

На днях в Instagram Олега Меньшикова появилось совместное фото с супругой Анастасией, на котором его молодая, 38-летняя жена выглядит возрастной дамой.

У Анастасии крупные морщины, и даже заломы, на лице, огромные очки, усталый, потухший взгляд, который она устремила в экран телефона.

На пальце у Анастасии красуется перстень, который тоже придает ей возраста. На что обратили внимание подписчики, отметив, что на снимке Анастасия Чернова выглядит ровесницей Олега Меньшикова.

Не исключено, что именно неудачный ракурс, освещение и перстень превратили Чернову в даму почтенного возраста.

«Кто такую фотографию решил опубликовать? Олег Евгеньевич «это» видел?». «Свитер очень порвался», «Символично: вот так надо уметь жизни радоваться, а не в iPhone залипать» — высказались в Сети.

Издание «Комсомольская правда» напомнило, что жена Олега Меньшикова занимается танцами, она тренер по пилатесу. Живет звездная пара в роскошной квартире на Фрунзенской набережной.

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