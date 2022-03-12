Должны быть у каждой: Юлия Михалкова нарядилась в джинсы-хит этого сезона

Экс-звезда КВН и юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась новым снимком в Instagram. Красавица нарядилась в топ и джинсы, которые являются хитом нынешнего сезона.

В ранг трендов сезона джинсы-трубы, в которые облачилась Юлия Михалкова, возвела телеведущая, стилист Эвелина Хромченко. Она рассказывала про этот фасон в одной из программ «Модный приговор».

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — предупреждала стилист.

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Помимо Михалковой, модного совета Хромченко послушалась многие отечественные знаменитости. Например, в таких джинсах были замечены Анастасия Решетова и Светлана Ходченкова.

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