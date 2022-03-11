Стало известно, когда перестанет работать Instagram

Российские пользователи Instagram предварительно после полуночи 11 марта столкнутся с проблемой при входе в социальную сеть.

К слову, некоторые пользователи уже замечают помехи в работе Instagram.

«Instagram заблокируют в России сегодня до полуночи. Об этом Baza сообщил источник. На данный момент, согласно сервису Down Detector, пользователи Instagram уже испытывают проблемы со входом в соцсеть», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Baza.

На официальном сайте Роскомнадзора также говорится о блокировке социальной сети.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022, компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих», — такое заявление опубликовали в Роскомнадзоре.

Напомним, ранее Роскомнадзор ограничил доступ в социальные сети Facebook и Twitter.

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