«Кто запретил взять себя в руки?»: Ирина Слуцкая восхитилась Этери Тутберидзе и Камилой Валиевой

Олимпийский призер Ирина Слуцкая заступилась за фигуристку Камилу Валиеву и ее тренера Этери Тутбридзе.

По словам Слуцкой, Валиева еще слишком юна, поэтому скандал вокруг спортсменки оказался таким несмолкаемым.

«Камила неприкосновенна, и многие в мире возбудились. Мол, как это так, ведь если что-то у нее и нашли, то она должна отвечать как взрослая! Валиева — персона, которую пока нельзя трогать. Вот это взбаламутило общественность. Им не катание было важно», —подчеркнула Ирина Слуцкая.

Ирина Слуцкая отметила, что нельзя винить тренера в своих неудачах. На примере фигуристки Юлии Липницкой телеведущая объяснила, почему Этери Тутберидзе не ломала судьбы своих подопечных.

«Поломанные судьбы? А можете назвать хоть одну поломанную судьбу? Возьмем Юлию Липницкую. Кто мешал спортсменке пережить год, если были такие серьезные изменения с телом? Кто запретил взять себя в руки, вернуть ту форму, в которой оптимально выступать и исполнять элементы? Надо закусить удила и пахать с утра до ночи, слушать тренера, соглашаться с какими-то ошибками, принимать критику ради достижения цели. Это работа спортсмена. Тренер не может закрыть тебе рот, когда ты ешь, не может запретить, ты сам должен это сделать. А вот здесь уже идет испытание — готов ли ты меняться ради побед. Если ты не готов, то не готов. Причем здесь тренер? Если есть психологические проблемы — найди себе врача», — заявила Слуцкая в в беседе на YouTube-канале «Фигурка».

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