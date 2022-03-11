«Хочу попрощаться с прошлой жизнью»: Анфиса Чехова готовится к разлуке с Instagram

Телеведущая Анфиса Чехова разместила в личном микроблоге прощальное сообщение. Знаменитость погрустила и вспомнила, как создавала свой аккаунт в Instagram.

После информации о блокировке Instagram Чехова попрощалась с социальной сетью.

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«Все сегодня прощаются с Instagram. А я хочу попрощаться с прошлой жизнью. В период таких глобальных и экстремальных изменений важно помнить одно! Вымирают всегда те виды, которые не могут адаптироваться. Я завела Instagram, когда родила своего сына. Стало быть, в мае моему Instagram исполнится 10 лет. Но, возможно, он до этого времени не доживет», — такое заявление сделала Анфиса Чехова в личном микроблоге.

Артистка не собирается отчаиваться и намерена общаться со своими друзьями и поклонниками в других социальных сетях.

Однако Чеховой жалко свой аккаунт в Instagram.

«На протяжении всех 10 лет я вкладывала в свой блог душу. Он стал хроникой моей жизни. Я завела столько друзей! Я написала столько стихов! Если бы не вы, мои читатели, я бы вряд ли писала стихи! Вы мотивировали меня и вдохновляли своими теплыми словами! На страницах Instagram мы создавали свою реальность и чувствовали свободу! Свободу быть собой», — добавила Чехова.

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