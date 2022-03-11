«Это идиотизм! Я на две страны живу»: что сказала Савичева о том, что она «оставила» дочь родне

Раньше, до пандемии, певице Юлии Савичевой удавалось чаще навещать малютку-дочь за границей. Единственная наследница экс-«фабрикантки» живет в Португалии вместе с родителями мужа поп-дивы.

Звездная мама маленькой Анюты свою кроху без внимания и заботы никогда не оставляла. Правда, в последнее время из-за всей ситуации с ковидом артистка стала реже покидать родину. Но с дочкой Юлия общается каждый день по видеосвязи.

Ей, как маме, важно знать, чем увлекается ее ребенок, куда ходит и с кем дружит. Савичева не скрывает: ее дочка вниманием со стороны родителей не обделена. В свои четыре годика Анечка растет смышленой и вдумчивой девочкой.

Вот только не все согласны с методами воспитания поп-дивы. Некоторые считают, что артистка переложила всю ответственность за малышку на бабушек и дедушек. С мнением хейтеров Савичева не согласна.

«Юлия не занимается воспитанием дочери, ответственность за это лежит на бабушке и дедушке», — зачитала певице распространенный слух ведущая канала RU.TV. «Господи! — рассмеялась в ответ Савичева. — Это просто идиотизм! Дочь в Португалии, я к ней постоянно прилетаю. На две страны живу. Естественно, что такие слухи возникают».

По материалам «СтарХит».

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