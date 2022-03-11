«Предлагаю всем украинским артистам сделать то же самое»: Макс Барских запретил свою музыку в России

Украинский музыкант Макс Барских выступил на своей страницей в Instagram с новым заявлением. Нет, оскорблять Россию и россиян артист в этот раз не стал, а принял другое радикальное решение.

«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем Украинским артистам сделать то же самое!», — заявил исполнитель хита «Туманы».

Буквально за несколько часов до этого решения рэпер Тимати призвал россиян удалить все песни Барских из своих плейлистов, поскольку артист негативно высказывается о нашей стране. Видимо, узнав об этом, украинец решил перехватить инициативу и первым сделать решительный шаг.

Ранее Макс Барских назвал Россию «дырявой». Хотя до спецоперации страны на Украине музыкант неплохо зарабатывал на россиянах, выступая с концертами и на корпоративах. За отмененные выступления музыкант отказался возвращать деньги.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!