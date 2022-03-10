«Они просто вредители»: Инна Чурикова – о возможной эмиграции Чулпан Хаматовой

Также об отъезде коллеги по цеху высказалась Алена Бабенко, играющая с Хаматовой в одном спектакле.

В СМИ продолжают муссироваться слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой в Латвию, где у нее якобы имеется недвижимость. Меж тем, по словам представителя театра «Современник» Елены Волковой, в коллективе об отъезде артистки ничего не знают. Она также отметила, что 15 и 16 марта пройдут показы спектакля «Враги. История любви» Евгения Арье с участием Чулпан Хаматовой.

«Где вы берете эту информацию? То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет», — сказала Елена Telegram-каналу «Подъем».

Инна Чурикова: «Они же лгут и про Лилю Ахеджакову, и про Чулпан Хаматову»

Прокомментировать слухи об отъезде Чулпан Хаматовой мы попросили народную артистку СССР Инну Чурикову, которая давно знакома с коллегой по цеху.

«Я не верю в это. Чулпан очень любит детей, помогает им. Она прекрасная актриса, замечательный, добрый, сердечный человек. Поэтому у меня не возникает этой мысли вообще. Она с нами, конечно, с нами», — подчеркнула Инна Михайловна.

— Как думаете, кому выгодно распространять эти слухи?

— Значит, это кому-то надо. Я абсолютно не понимаю этих людей. Они же лгут и про Лию Ахеджакову, и про Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою Родину гораздо больше, чем эти люди. Они просто вредители. Лгут и все. Я думаю именно так.

Алена Бабенко: «Я не участвую в информационной войне»

Teleprogramma.pro также позвонила актрисе Алене Бабенко, занятой в спектакле «Враги. История любви» и спросила, действительно ли Чулпан Хаматова уехала из России.

«Я не знаю. Думаю, что нет. Спектакль должен состояться. Но слухи комментировать не хочу, я в информационной войне не участвую», — подчеркнула Алена Бабенко.

Напомним, новости об отъезде Чулпан Хаматовой в Латвию появились в Телеграм-канале «Закулиска». В частности, сообщалось, что Хаматова не примет участие в спектаклях театра Наций. Якобы в постановках ее заменит Марина Александрова.

Также, по сведениям «Закулиски», сейчас театры меняют репертуар в связи с отъездом из страны некоторых артистов.

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