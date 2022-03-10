Морщинки сгладились, мелирование отросло: как Ольга Рапунцель выглядела в юности и какой стала на «Доме-2»

Ольга Рапунцель пришла на проект «Дом-2» на два с половиной года раньше, чем ее младшая сестра Алена. Она появилась на телестройке в июне 2015 года. Девушка всегда могла похвастаться миловидной внешностью, но в пору юности выглядела даже старше, чем сейчас. А ведь с момента ее появления на «Доме-2» прошли годы. В апреле Ольге Рапунцель исполнилось 35 лет. Она заметно похорошела и преобразилась, сменив имидж. Звезда ТВ избавилась от провинциального лоска.

Вместо яркого макияжа — более сдержанный и естественный в пастельных тонах. Участница телестройки сменила и форму бровей, на более правильную. Вместо татуажа — лишь легкое напыление. Даже морщинки на лице Рапунцель сгладились. Так, носогубные сладки стали менее заметны, исчезли отек и синячки под глазами, а также мелкая паутинка мимических морщинок.

Ко всему прочему, звезда «Дома-2» отрастила мелирование. Да и тугие высокие хвостики с резинкой из вельвета Ольга Рапунцель оставила в прошлом. Она явно гордится длинной своих густых волос, часто щеголяя с распущенными локонами. К своим 35 годам участница телестройки стала выглядеть даже моложе, чем в 28 лет, когда она только появилась на проекте «Дом-2».

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