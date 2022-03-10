Навстречу успеху: покинувшая рехаб дочка Успенской продефилировала по «Мосфильму» в синем мини-платье

Единственная дочь Любови Успенской, 32-летняя Татьяна Плаксина начала выходить в свет после нескольких месяцев лечения. Осенью мать отправляла дочь на длительную реабилитацию в частную московскую наркологическую клинику и, судя по всему, все прошло успешно.

Теперь наследница артистки готовится к творческому прорыву. Плаксина на днях была в «Мосфильме», о чем поведал концертный директор ее мамы. Он за ручку привел дочку Успенской, и девушка, расправив плечи, продефилировала по коридорам киностудии.

На людях Плаксина предстала в тотальном синем. Она предпочла платье фасона бандо – обтягивающий наряд длины мини и высокие сапоги.

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