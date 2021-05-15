Любовь Успенская: «Муж объявил мне войну!»

Очередное заседание суда по иску Александра Плаксина к его жене Любови Успенской должно было состояться 12 мая. Плаксин постоянно живет в США, а Успенская давно работает в России. Супруги больше десяти лет не живут вместе, но официально развод не оформили. И вдруг неожиданно для себя певица в конце прошлого года получила иск от мужа. «Телепрограмма» разбирается в перипетиях семейной драмы.

Безработный хочет денег

67-летняя Любовь Успенская — артистка популярная. После снятия коронавирусных ограничений ее концерты нарасхват, она одна из самых востребованных исполнительниц на заказниках. Успенская всю жизнь на гастролях, съемках, концертах — обеспечивала безбедную жизнь дочери и мужу.

Успенская и Плаксин поженились 34 года назад в Лос-Анджелесе, у них родилась дочь Татьяна. Александр не работает, живет в свое удовольствие в Америке. В последние годы Успенская с мужем не общается — прошла любовь… И вдруг Плаксин решил обеспечить себя внушительной суммой денег, затеяв суд с Любовью. Иск подан в России, при этом Плаксин даже не оформлял вид на жительство в нашей стране, за него в суды ходит адвокат.

Плаксин рассчитывает разделить недвижимость, которая появилась за 34 года брака. По его мнению, это «совместно нажитое имущество». Успенская в суде приводит доказательства, что все эти годы она содержала супруга, а имущество приобреталось исключительно на ее деньги. Интересная деталь: адвокат мужа звезды уже сейчас проинформировал вторую сторону, что окончательное требование еще переформулируют, и оно будет заключаться в денежной компенсации.

— В иске Плаксина фигурируют четыре объекта недвижимости: это дом на Новой Риге, земельный участок под этим домом и прилегающая к нему территория, а также квартира в районе метро «Сокол» и машино-место на подземной парковке, — рассказала «Телепрограмме» адвокат Успенской Елена Сенина. — Номинально объекты на Новой Риге зарегистрированы на Успенскую, на «Соколе» — на Плаксина.

По некоторым данным, стоимость всей этой недвижимости может достигать 150 млн рублей. В просторной квартире в элитном доме у метро «Сокол» Успенская недавно сделала дорогой ремонт. Записаны эти хоромы на мужа звезды, так как сама она была традиционно занята, поэтому покупку в свое время оформлял Александр.

А вот подмосковным домом на Новой Риге Успенская занималась сама. Там Любовь живет сейчас с дочерью Татьяной, которая вернулась к матери из Америки в начале года. Отношения у Любови и дочери после конфликта уже наладились, Таня вернулась к привычной жизни — вновь занялась йогой и музыкой.

Развод не предусмотрен

Успенская и Плаксин в последний раз виделись аж в 2019 году. Недавно в их финансовых отношениях вскрылась некрасивая ситуация.

В 1993 году Плаксин купил в ипотеку квартиру в Лос-Анджелесе и при оформлении сделки обозначил себя неженатым гражданином. При этом деньги на первоначальный взнос за жилье давала Успенская, а потом она 20 лет платила кредит за эту шикарную квартиру. Певица была уверена, что это их с супругом совместная собственность, а вышло иначе.

Любовь неоднократно предлагала Александру сесть за стол переговоров, чтобы не доводить внутрисемейные дела до судебных разборок, однако Плаксин на контакт не идет. Как и с кем он живет в США, ни дочь, ни жена не знают. Еще один тревожный факт — Александр имущество с Успенской делит, а разводиться пока не намерен. Возможно, потому что рассчитывает вступить в наследство, если с Успенской что-то случится.

— Мы рассчитываем, что господин Плаксин проявит мужественность и поступит единственно правильным способом — сядет за стол переговоров. Тем более находясь в таком возрасте, когда обычно люди думают уже не только о деньгах, — говорит адвокат Успенской.

Смотрите также: