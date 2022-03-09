«Как хорошо, что вы с нами»: ведущий «Модного приговора» Александр Васильев вернулся в Москву из Парижа

Историк моды и телеведущий Александр Васильев анонсировал свою новую лекцию в столице.

Ведущий программы Первого канала «Модный приговор», историк моды, искусствовед и автор книг Александр Васильев несколько дней провел в Париже, где у него есть квартира.

Но, как выяснилось, это была просто короткая поездка, а не переезд из России.

Александр Васильев вышел на связь с подписчиками микроблога и анонсировал свою лекцию, которая состоится в Москве в четверг, 10 марта.

«Дорогие мои москвичи и гости столицы! Давненько мы с вами не встречались! Предлагаю исправить это недоразумение, собравшись 10 марта в 19:00 в гостинице «Савой» на Лубянке во время моей лекции «Иконы стиля и моды второй половины ХХ — начала XXI века», — написал в микроблоге Александр Васильев.

Подписчики знаменитости выразили воодушевление по поводу его возвращения в Россию.

«Раз вы с нами, все хорошо будет», «Как утешительно, что вы с нами», «Как хорошо, что вы, Александр, продолжаете работать! Уважаю вас! Как луч света», — высказались в Сети.

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