Светлана Бондарчук удалила свой Instagram, на котором хорошо зарабатывала

Возможно, это связано с уходом некоторых брендов с территории нашей страны.

Светская львица Светлана Бондарчук удалила свой аккаунт в Instagram, с помощью которого зарабатывала приличные деньги.

Возможно, причиной стало то, что с российского рынка ушло много западных брендов, с которыми успешно сотрудничала бывшая жена режиссера.

52-летняя Светлана Бондарчук недавно призналась, что ее YouTube-шоу приносит больше прибыли, чем работа в глянцевом журнале, которому она посвятила 15 лет.

Экс-главный редактор также является владелицей нескольких бизнес-проектов, поэтому легко может себе позволить роскошную жизнь. Отвечая на вопрос, сколько ей потребуется денег в месяц, она не раздумывая говорила: «Много!».

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