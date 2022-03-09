«Не игра, а школярство»: Соседов не видит проблемы, если некоторые режиссеры и актеры покинут страну

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не расстроится, если некоторые режиссеры и актеры уедут из страны.

«Я бы на месте деятелей кино, театра и шоу-бизнеса сейчас вообще молчал. Пусть занимаются самообразованием, поднимают уровень культуры. Актеров нормальных практически нет. Это смешно. Это не игра, а школярство. Пусть хоть все уезжают. Сегодня нет и режиссеров нормальных. Они были раньше: Тарковский, Рязанов, Гайдай, Герман, Тодоровский, Табаков. Пусть едут, куда глаза глядят. Если они уедут, ничего не изменится, потому что ничего с ними не происходит. Одним режиссером меньше, одним больше. Ничего не поменяется в стране, в искусстве». Сергей Соседов

По словам Сергея Соседова, Украина в будущем при поддержке стран НАТО и США вполне могла бы напасть на Россию. «Сейчас раскрыты документы, что Украина могла это сделать. Мы их опередили благодаря спецоперации. А было бы нападение на нас, то вшивая богема говорила бы: «Путин просчитался. Какой плохой Путин. На нас напали». Вот это бы они говорили. Кудахтали бы против власти. Зачем высказываться, если ничего не понимаете? Полные они профаны», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что недавно из страны улетела светская львица Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов. Правда, недавно режиссер вернулся в страну.

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