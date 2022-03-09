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Егор Крид подарил маме бриллиантовые серьги за 500 тысяч рублей

Певец поздравил женщину с 8 Марта.

Егор Крид подарил маме бриллиантовые серьги за 500 тысяч рублей
27-летний Егор Крид. Фото: Инстаграм

27-летний Егор Крид с размахом поздравил свою маму с Международным женским днем. Певец преподнес ей серьги из розового золота с бриллиантами, которые стоят 500 тысяч рублей.

При этом Егор напомнил своим подписчикам, что огромную роль в его жизни сыграла бабушка Валентина. Но она ушла из жизни 12 лет назад. При этом певец регулярно чтит ее память, а в 2019-м даже посвятил ей свой клип — «Грех».

«Моя 2-я мама. Моя любимая бабушка Валя. Очень сильно скучаю по тебе… Очень не хватает твоих объятий, но я знаю, что ты всегда рядом», — написал он в Инстаграме.

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