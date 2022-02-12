«Нет цели удивить кого-то»: уехавший в ОАЭ Егор Крид высказался о детском «Голосе»

Егор Крид, который недавно получил статус резидента ОАЭ и перебрался в жаркую страну, стал новым наставником шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Компанию в креслах жюри ему составят Полина Гагарина и Василий Вакуленко, он же Баста. Новый сезон шоу стартовал 11 февраля.

«Нет цели победить или удивить кого-то. Просто хочу, чтобы ребята пришли ко мне в команду и удалось их раскрыть, показать индивидуальность. Чтобы в музыке после этого проекта у них что-то получилось. Выиграть проект будет приятным бонусом. Мы будем отталкиваться от «хотелок» детей и того, что им больше хочется показать. Навязывать мнение и вкус не хочется. Все они — отдельные личности, несмотря на то, что юны», — цитирует Крида «Комсомольская правда».

больше по теме Егор Крид анонсировал собственную версию песни МакSим «Отпускаю» TikTok уже наполнился роликами с припевом из нового трека.

Напомним, недавно Егор Крид выпустил клип с выздоровевшей певицей МакSим. Судя по всему, после ухода из «Блэк Стар» у 27-летнего музыканта все более чем хорошо.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.