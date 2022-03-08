Шаляпин: «Россия всегда будет рада талантливым людям, но только не тем, кто плюет ей в лицо и гадит под дверью!»

Российские артисты ополчились против украинских звезд, которые в связи с событиями на Украине обливают грязью наших соотечественников. Прохор Шаляпин заявил, что гражданину России и российскому артисту крайне неприятно и обидно слышать сейчас негативные, а порой и откровенно русофобские высказывания в адрес нашей страны.

«Россия всегда была и будет рада талантливым людям, но только не тем, кто плюет ей в лицо и гадит под дверью», — заявил Прохор Teleprogramma.pro.

При этом артист подчеркнул, что радикальные украинцы после такого потеряют аудиторию не только в лице простых граждан, но и в лице супербогатых.

«Надеюсь, что олигархи будут считать дурным тоном звать к себе этих артистов», — добавил Шаляпин.

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