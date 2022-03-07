«Мой знакомый из Киева кричал, как он меня ненавидит»: Кудрявцева рассказала, что ее проклинают в Сети

Во время спецоперации в Украине, которую проводит Россия в эти дни, многие граждане страны столкнулись с травлей в Сети. Причем, достается едва ли ни за что, то есть даже тогда, когда блогер не высказывает никакого отношения к происходящему. То есть просто потому, что русский.

Российские звезды тоже оказались под прессом. Телеведущая Лера Кудрявцева подчеркивала, что она гордится тем, что русская, осудила украинского певца Макса Барских за его высказывания в адрес нашей страны, но комментарии закрыла. Однако это не спасло ее от агрессии в Интернете.

Кудрявцева завела блог в Telegram и решила излить душу в нем. Она написала, что совсем обессилена, поскольку в ее адрес летят настоящие проклятья.

«Информационная война очень жестокая вещь. Нет равнодушных людей, я в это не верю. Сколько проклятий я получила за эти дни, одному Богу известно, но я все понимаю, не осуждаю, не злюсь, не ненавижу. Просто обессилена, обесточена. Вчера мой знакомый из Киева кричал, как он меня ненавидит», — рассказала знаменитость.

Телеведущая призналась, что на этом фоне не может избавиться от вредной привычки, с которой живет уже долгие годы. При этом Кудрявцева подчеркнула, что выяснять отношения или скандалить в своем новом блоге в Telegram она не будет.

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