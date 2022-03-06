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«Я сегодня Медуза Горгона»: Регина Тодоренко предстала в неожиданном образе на шоу «Маска»

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко появилась в эфире НТВ со «змеями» на голове.

«Я сегодня Медуза Горгона»: Регина Тодоренко предстала в неожиданном образе на шоу «Маска»
Регина Тодоренко. Фото: PR НТВ

В это воскресенье, 6 марта, на НТВ вышел в эфир очередной, долгожданный выпуск шоу «Маска».

Член жюри проекта Регина Тодоренко, которая известна не только порой парадоксальными версиями, но и яркими образами, на этот раз вновь поразила всех.

Она появилась на «Маске» в платье с объемным воротником и рукавами, голову Регины Тодоренко украшали особым образом уложенные косы. Регина объяснила, что она изображает Медузу Горгону.

Регина Тодоренко и Тимур Родригез
Регина Тодоренко и Тимур Родригез в третьем выпуске шоу «Маска». Фото: кадр передачи «Маска»

Член жюри шоу «Маска» выдвинула интересную версию по поводу того, кто может прятаться в костюме Малыша.

«Пухляш все время веселый, задорный, танцует — из группы Little Big Дмитрий Красилов! – высказалась Регина Тодоренко. – Это сегодня мне мои «змеи» на голове подсказали. Я сегодня Медуза Горгона».

«Чувствую, я каменею перед тобой», — отметил Тимур Батрутдинов.

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