Откровения дворцового парикмахера: как Кейт Миддлтон нарушила традиции королевской семьи

А внук Елизаветы II поддержал свою любимую.

Парикмахер Ричард Уорд в беседе с Рeople вспомнил, как Кейт Миддлтон нарушила традиции британской королевской семьи прямо в день свадьбы.

Британским монархам положено вести под венец невест с убранными волосами, а Кейт Миддлтон решила распустить их. И принц Уильям не только не стал возражать, но даже помог парикмахеру поднести тяжелое зеркало в раме, чтобы его возлюбленная могла рассмотреть укладку сзади.

Ричард Уорд вспомнил, как увидел Кейт Миддлтон во время выхода из дворца и просто онемел — насколько она была хороша.

По словам королевского парикмахера, принц Уильям в принципе незаносчивый человек. Когда он приходит во дворец, чтобы сделать прически, внук Елизаветы II сам готовит ему чай.

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