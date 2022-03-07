«Пухляш, веселый, задорный»: Тодоренко назвала имя артиста, который скрывается в костюме Малыша на шоу «Маска»

На телеканале НТВ телезрители увидели третий выпуск шоу «Маска». Таинственные участники в ярких костюмах запутали членов жюри так, что судьи отказались от своих предыдущих версий насчет имен артистов, которые могут скрываться под масками.

Регина Тодоренко первой взяла слово после выхода Малыша на сцену. Звезда заявила, что знает имя артиста, который стоит в костюме.

«У меня появилась одна сносная версия. Смотрите: пухляш, веселый, задорный, все время танцует, из группы Little Big Дмитрий Красилов! Это сегодня мне мои змеи подсказали, я сегодня Медуза Горгона», — объяснилась Тодоренко.

Другие судьи с ней не согласились и предложили свои версии. По их мнению, Малышом может быть и Дима Билан, и Влад Соколовский. По крайней мере, их голоса иногда слышатся во время пения со сцены.

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