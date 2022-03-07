Современная Михримах: Пелин Карахан в джинсах mom и жакете под фламинго щегольнула у барной стойки

Пелин Карахан, будучи мамой двоих сыновей — Али Демира и Джана Эюпа, — предпочитает с семьей отдыхать на природе. Жизни в Стамбуле актриса из турецкого сериала «Великолепный век» предпочла пригород, поселившись в особняке с садом и бассейном. В доме Пелин есть художественная мастерская. Там актриса пишет свои натюрморты, уединившись в тишине и покое.

Но, несмотря на всю свою семейность, иногда партнерша Бурака Озчивита позволяет себе сходить с друзьями в кафе, ночной клуб или ресторан. Также Пелин любит путешествовать. Она успела побывать во Франции. Карахан спокойно прогуливалась по улочкам Парижа, поклонницы-француженки актрису из «Великолепного века» не узнали.

В одном из клубов Пелин щегольнула у барной стойки, примерив образ гламурной дивы. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сделала укладку с низким пучком, оставив у лица несколько вьющихся кокетливых прядей. Карахан покрасовалась в джинсах mom, кроп-топе, сочетав лук с жакетом оверсайз в оттенке фламинго. Изюминкой аутфита стали бархатные туфельки с «золотым» носом под металл.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!