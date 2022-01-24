«Француженки не узнали Михримах?»: Пелин Карахан в оливковой водолазке с мужем заглянула в парижское кафе

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» спокойно передвигалась по Парижу. Армия поклонников ей не досаждала.

Пелин Карахан вместе с мужем-бизнесменом Бедри Гюнтаем проводит зимние каникулы во Франции. Судя по тому, как привольно актриса из турецкого сериала «Великолепный век» гуляла по европейскому городу и фотографировалась на фоне достопримечательностей, прохожие не узнали в ней Михримах султан.

«О-о! Спокойно может гулять по городу. В Турции, небось, и шага не дадут ступить», «А где фанаты «Великолепного века»?? Они же повсюду, надо же! Не узнали дочку Хюррем султан», «Повезло! Спокойно гуляла и фоткалась», «Француженки не узнали Михримах?», «Ну какая же она милашка», «Михримах в Париже не признали?», «Когда каникулы удались на славу!» — написали фолловеры.

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Пелин то и дело меняла наряды. Сначала она предстала в белоснежных молодежных кроссовках, бейсболке и плаще с теплым шарфом. А потом переоделась в двубортный тренч с золотистыми пуговицами, оливковую водолазку, беретку оттенка туманной дымки, рваные джинсы и кеды.

В таком виде вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса из «Великолепного века» заглянула в кафе. Парочка устроила романтический вечер, насладившись местной выпечкой и капучино.

Двоих детей актриса из турецкого сериала «Великолепный век» оставила дома: у пары есть сыновья — Али Демир и Джан Эюп.

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