Шнуров снова высмеял Собчак в своем фирменном стиле

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню «Прощай, элита!», в которой высмеял в своем фирменном стиле бежавших за границу чиновников и артистов. Многие, напомним, приняли решение уехать из страны из-за санкций Запада.

«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет», — спел Шнуров, добавив, что счета и заграничные виллы превратились у них в пыль.

Разумеется, досталось и Ксении Собчак, которая улетела в Турцию якобы в запланированный отпуск.

«Отдыхать вдруг захотел твой отпрыск, но в огне ведь не бывает брода. Да понятно всем, что это просто отпуск. Ну а мыслями и сердцем ты с народом», — высмеял Шнуров.

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