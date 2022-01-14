«Заметно прибавила в весе»: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Артист вместе со своей женой Ольгой Абрамовой отдыхает в Санкт-Морице.

Стало известно, что жена музыканта Сергея Шнурова находится в «интересном» положении. Ольгу Абрамову заметили с выпирающим животиком.

Напомним, что еще недавно поэтесса Абрамова родила от исполнителя. Дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова стала мамой летом прошлого года.

Шнуров и Абрамова не делились подробностями рождения ребенка. Для Сергея это уже третий наследник. У музыканта есть дочь Серафима и сын Аполлон от предыдущих браков.

К слову, Абрамова и Шнуров не остановились на одном общем ребенке. Недавно Ольга была замечена в компании мужа на отдыхе в Санкт-Морице. Сообщается, что знаменитость сильно изменилась.

«Она заметно прибавила в весе, но не из-за праздничных тазов с оливье — ждет второго ребенка. Не перестаем удивляться тому, как Шнур превратился в шелковую ленточку, нежно обвивающую стан любимой», — заявляет Telegram-канал «Татлер-батлер».

Напомним, ранее экс-коллега Сергея Шнурова — Алиса Вокс — ответила на вопросы сайта Teleprogramma.pro. Знаменитость порассуждала о личной жизни любвеобильного музыканта.

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